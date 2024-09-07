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        Haberler Gündem Güncel DEPREM! Son dakika: Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız tarama yapıyorlar. Bize ulaşmış olumsuzluk yok. Her türlü tedbirimiz var. Köylerimiz ve ilçelerimizden yansıyan olumsuz durum yok" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 09:42 Güncelleme: 07.09.2024 - 10:35
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        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
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        AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem Gaziantep'te de hissedildi. Vatandaşlar bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI SÜRÜYOR

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depreme ilişkin, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5️.0️ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

        KAHRAMANMARAŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Pazarcık ilçemizde 5️,0️ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

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        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız tarama yapıyorlar. Bize ulaşmış olumsuzluk yok. Her türlü tedbirimiz var. Köylerimiz ve ilçelerimizden yansıyan olumsuz durum yok. Çevre illerden de ulaşan olumsuz haber yok. Bölgede hissedildi. Küçük çaplı depremler oluyordu ama bu biraz büyük olduğu için hissedildi" ifadelerini kullandı.

        PROF. BİNGÖL: ARTÇI DEPREMLERİ BEKLEMEK GEREK

        Deprem uzmanı Prof. Dr. Feyzi Bingöl, "Bu depremler bu bölgede beklenen depremler. 6 Şubat'ta çok büyük depremler meydana geldi. Artçı depremler yıllarca devam edecek. Azalsa da 5 ve biraz üzerinde artçı depremleri beklemek gerek. Ağır hasar almış binaların bir an önce yıkılması gerekmekte" dedi.

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