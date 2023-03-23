Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberi Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem!

AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu öğrenildi

Giriş: 23.03.2023 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta saat 12.19'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Depremin ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

"ANA ŞOKLA KIRILMAMIŞ BÖLGELER VAR"

Habertürk TV'ye konuşan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Bu bir artçı deprem. Zaman zaman böyle depremler bekliyoruz. Ana şokun etrafında en az 50 kilometre yarı çaplı bir bölgede 6,6 büyüklüğüne kadar her sarsıntıyı artçı olarak niteleriz. Ana şokla kırılmamış bölgeler var. Bu bölgeler artçı depremlerle kırılıyor" dedi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem bölgesinde ilk sahur yapıldı
Deprem bölgesinde ilk sahur yapıldı
Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu!
Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu!
Cips cinayeti! Ezilerek öldürüldü
Cips cinayeti! Ezilerek öldürüldü
Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı
Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.