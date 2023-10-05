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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kahramanlar Operasyonu'nda 24 gözaltı daha!

        Son dakika haberi Kahramanlar Operasyonu'nda 24 gözaltı daha!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm Türkiye'de başlatılan Kahramanlar Operasyonu'nda 24 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:19
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        Kahramanlar Operasyonu'nda 24 gözaltı daha!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Kahramanlar Operasyonu'nda 24 şüphelinin daha gözaltına alındığını paylaştı.

        Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti: "Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta 24 BTÖ üyesi yakalandı. İl emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda 9'u Erzurum'da, 8'i İstanbul'da, 4'ü Gaziantep'te ve 3'ü Şırnak'ta olmak üzere 24 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.

        Operasyonlara katılan kahraman polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."

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