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        Haberler Spor Diğer İzmir Büyükşehir Belediyespor sutopunda Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        İzmir Büyükşehir Belediyespor sutopunda Avrupa şampiyonu!

        Kadınlar sutopunda LEN Challenger Kupası finalinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldızı 10-9 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:01
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        İzmir Büyükşehir Belediyespor Avrupa şampiyonu!
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        Kadınlar sutopunda LEN Challenger Kupası finalinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 10-9 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

        Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Mladost Yüzme Havuzu'nda oynanan final karşılaşmasında 3-3 eşitlikle geçilen ilk periyodun ardından ikinci periyodu İzmir Büyükşehir Belediyespor, 6-4 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu 8-6 önde geçen İzmir Büyükşehir Belediyespor, müsabakayı 10-9 kazandı.

        İzmir ekibinde Kübra Kuş 4, Dilara Buralı 3, Selina Çolak, Duru Kaleağası ve Madeleine Kate Steere da birer gol buldu.

        İzmir Büyükşehir Belediyespor, sutopunda bu başarıyla ulaşan ilk Türk takımı oldu.

        NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK YOLU

        Bu sezon ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda çıktığı 5 maçı da kazandı. Çekya'daki ilk grup maçlarında Portekiz'den Benfica'yı 19-10, İsveç'ten Jarfalla'yı ise 21-3 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, adını "Final 6"ya yazdırdı.

        İzmir temsilcisi, Hırvatistan'daki "Final 6" müsabakalarında ev sahibi Zavk Mladost'u 12-9 ve Portekiz temsilcisi Fluvial Portuense'yi de 18-8 yenerek finale yükseldi. Final maçında Kızılyıldız'ı da 10-9 mağlup etmeyi başaran İzmir Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

        ÜÇÜNCÜ ZAVK MLADOST

        Final karşılaşmasından önce oynanan üçüncülük maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u 14-13 yenen ev sahibi Zavk Mladost, turnuvayı üçüncü bitirdi.

        Hırvat ekibi VK Jadran Split de Portekiz'den Fluvial Portuense'yi 18-11 yenerek beşinciliği elde etti.

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