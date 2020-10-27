İYİ Parti'li Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı

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FETÖ iddialarına yönelik İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın Buğra Kavuncu ile ilgili olarak yaptığı açıklama kamuoyunda tartışılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddialarına yönelik olarak soruşturma başlatıldı.

Buğra Kavuncu’nun avukatı Alper Akdoğan da müvekkili ile ilgili olarak bugün adliyeye dilekçe verdiklerini ve her zaman ifade vermeye hazır olduklarını söylediklerini belirtti. Buğra Kavuncu da sosyal medya hesabından hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.