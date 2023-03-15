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Son dakika haberi İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın çıktı. Yangın yan tarafında bulunan kiliseye sıçradı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Giriş: 15.03.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın! İstanbul Taksim İstiklal Caddesi yangınında son durum
AA

İstanbul Beyoğlu'nda, 3 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler, kısa sürede binanın çatısına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay seferleri de durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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