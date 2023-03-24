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Son dakika haberi İstanbul'da silahlı saldırı! 1'i ağır 2 yaralı!

İstanbul'da, Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Giriş: 24.03.2023 - 13:17 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da silahlı saldırı! 1'i ağır 2 yaralı!
DHA

İstanbul'da olay, saat 11.30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde İsmail Erez Bulvarıyla Olgunlar Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi.

MOTOSİKLETLE SEYİR HALİNDEYDİLER

Motosikletle seyir halindeki 2 kişi, kavşağa geldiği sırada arkalarından gelen başka bir motosikletteki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

MOTOSİKLETLİ REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre saldırı sırasında açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği motosikletli, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki direğe çarptı. Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi de kaçmaya çalıştığı sırada mermilerin hedefi oldu.

SALDIRIDA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevrede bulunan vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 1'i, ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

"O SIRADA OCAKTA ÇALIŞAN BİR ARKADAŞ VARDI"

Saldırı sırasında mermilerden biri de kebap salonuna isabet etti. İçeride personelin olduğu anlarda ızgaraya isabet eden mermi polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından ızgaradan alındı. Kebap salonunun sahibi Ali Uğraş, "Silah sesleri geldi, bayağı sıktılar. Motosiklet üzerinde 2 kişi gördüm, motosiklet direğe vurdu. Motosikletin arkasındaki kişi kaçtı ama o da karşı tarafta yere düştü. Kör bir kurşun geldi bizim kebap ocağını deldi. Allah'tan elemanlarımıza bir zarar gelmedi. O sırada ocakta çalışan bir arkadaş vardı. Saldıranlar da motosikletliydi ama kaç kişi olduklarını göremedim" dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASI

Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki kişinin direğe vurup düştüğü anlar ve saldırıyı gerçekleştiren motosikletli iki kişinin de kaçtığı anlar görülüyor. Saldırı sonrası çevrede bulunan vatandaşlar da koşarak yaralıların yardımına gidiyor.

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