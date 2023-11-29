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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti

        Son dakika haberi İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan sağanak yağmur ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:06
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        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
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        İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Kağıthane'de saat 02.44'te direk devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        İstanbul Valiliği, şehirde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına hakkında açıklama yaptı.

        Açıklamada, "28.11.2023 Salı Günü, İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı’yı, 29.11.2023 Çarşamba’ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir. 28.11.2023 Salı Günü, İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı’yı, 29.11.2023 Çarşamba’ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir" bilgisi verildi.

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        Valilik'ten yapılan açıklamada, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul’da yaşanan olaylar 29.11.2023 saat 13.00 itibariyle şöyle sıralandı:

        - İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam etmektedir.

        - İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edilmiş, boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmıştır.

        - Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir.

        - Saat 01.07 de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde "Kadriye Ana" isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır.

        - Saat 02.44 de Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

        - Saat 10.42 de Eyüpsultan İlçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir

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        #İstanbul sağanak
        #son dakika haberi
        #istanbul valiliği
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