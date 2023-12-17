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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Güngören'de son dakika yangın: Özel hastanede alevler kontrol altında - Güncel haberler

        Son dakika haberi İstanbul'da özel hastanede yangın!

        İstanbul Güngören'de özel bir hastanenin lazer epilasyon odasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:12
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        İstanbul'da özel hastanede yangın!
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        Güngören'de, özel bir hastanenin en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Haznedar Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki 7 katlı özel hastanenin en üst katında, lazer epilasyon hizmeti verilen bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Soğutma çalışmasının ardından üst katlarından duman tahliyesi yapılan hastanede hasar meydana geldi.

        Fotoğraflar: DHA

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