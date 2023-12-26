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        Haberler Gündem 3. Sayfa KADIN İLE TUZAK | Son dakika haberi: İstanbul'da iki genç husumetlisi tarafından kandırılarak kurşun yağmuruna dizildi

        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!

        İstanbul'da, bir kafeden çıkarken öldürülen 27 yaşındaki Salih Tutkun ve 22 yaşındaki Bektaş Eren Kaya cinayetinin detayları ortaya çıktı. İddialara göre, Bektaş Eren Kaya ile husumetli olan Velat B. (19), Bektaş Eren'i tuzağa düşürmek için iki kadını kullandı. Kaya, iki kadınla buluşmaya arkadaşı Salih Tutkun ile gitti. Buluşmanın ardından mekandan ayrılan iki arkadaş, kurşun yağmuruna tutuldu. Ayrıntılar özel haberimizde...

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 26.12.2023 - 08:33 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:46
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        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
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        İstanbul Beylikdüzü'nde olay, önceki akşam saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi, Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Bektaş Eren Kaya (22) ve Salih Tutkun (27), yeni tanıştıkları Ebru T. (18) ve Yağmur B. (18) ile bir kafede buluştu.

        MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR ATEŞ AÇTI

        Öldürülen Salih Tutkun, 27 yaşındaydı.
        Öldürülen Salih Tutkun, 27 yaşındaydı.

        Buluşma sonrası kafeden çıkan Kaya ve Tutkun'a, motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında iki arkadaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, motosikletli şüpheliler ise kayıplara karıştı.

        İKİ ARKADAŞ DA YAŞAMINI YİTİRDİ

        ÖLdürülen Bektaş Eren Kaya, 22 yaşındaydı.
        ÖLdürülen Bektaş Eren Kaya, 22 yaşındaydı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tutkun, olay yerinde hayatını kaybederken Kaya ise kaldırıldığı hastanede sabaha karşı öldü.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

        Olay sonrası harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden öldürülen Kaya ile Tutkun’un kafede iki kadınla birlikte oturduklarını tespit etti.

        İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

        Bir süre sonra kafeden ayrılan Kaya ve Tutkun’a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası iki şüpheli plakasız motosiklete binip olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Kaya ile Tutkun’un yanında bulunan Ebru T. ile Yağmur B. gözaltına alındı.

        TUZAĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

        Emniyette yapılan sorgulamada cinayetin tüm detayları ortaya çıktı. Elde edilen bilgileri göre, olaydan saatler önce, Ebru T. erkek arkadaşı Beytullah K. ile bir kafede buluştu. Bu buluşmada kız arkadaşı Yağmur B. ile erkek arkadaşının arkadaşı Velat B. de bulunuyordu.

        KAFEYE EREN'İ KADINLAR ÇAĞIRDI

        İki kadının iddiasına göre, Velat B.’nin maktul Bektaş Eren Kaya ile husumeti vardı ve kendilerini bu kişiyi olay yerine çağırmalarını istediklerini belirtti. Velat B.’nin bu isteği üzerine maktul Eren’i arayarak kafede buluşma verdiklerini söyledi.

        SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Polis bu iddianın doğru olup olmadığını tespit etmek için Ebru T.’nin erkek arkadaşı Beytullah K.’yı gözaltına aldı. Beytullah K. da iki kadının verdiği ifadelere benzer ifade verdi.

        KATİL ZANLILARI ARANIYOR

        Olayla ilgili yapılan çalışmalarda saldırıyı Velat B. ile Ahmet İ. adlı kişilerin yaptığı tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma yapılırken, gözaltında bulunan 2’si kadın 3 kişi bugün işlemlerin ardından adliyeye gönderilecek.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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