İstanbul Beylikdüzü'nde olay, önceki akşam saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi, Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Bektaş Eren Kaya (22) ve Salih Tutkun (27), yeni tanıştıkları Ebru T. (18) ve Yağmur B. (18) ile bir kafede buluştu.

Buluşma sonrası kafeden çıkan Kaya ve Tutkun'a, motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında iki arkadaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, motosikletli şüpheliler ise kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tutkun, olay yerinde hayatını kaybederken Kaya ise kaldırıldığı hastanede sabaha karşı öldü.

Olay sonrası harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden öldürülen Kaya ile Tutkun’un kafede iki kadınla birlikte oturduklarını tespit etti.

Bir süre sonra kafeden ayrılan Kaya ve Tutkun’a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası iki şüpheli plakasız motosiklete binip olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Kaya ile Tutkun’un yanında bulunan Ebru T. ile Yağmur B. gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamada cinayetin tüm detayları ortaya çıktı. Elde edilen bilgileri göre, olaydan saatler önce, Ebru T. erkek arkadaşı Beytullah K. ile bir kafede buluştu. Bu buluşmada kız arkadaşı Yağmur B. ile erkek arkadaşının arkadaşı Velat B. de bulunuyordu.

KAFEYE EREN'İ KADINLAR ÇAĞIRDI

İki kadının iddiasına göre, Velat B.’nin maktul Bektaş Eren Kaya ile husumeti vardı ve kendilerini bu kişiyi olay yerine çağırmalarını istediklerini belirtti. Velat B.’nin bu isteği üzerine maktul Eren’i arayarak kafede buluşma verdiklerini söyledi.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis bu iddianın doğru olup olmadığını tespit etmek için Ebru T.’nin erkek arkadaşı Beytullah K.’yı gözaltına aldı. Beytullah K. da iki kadının verdiği ifadelere benzer ifade verdi.

KATİL ZANLILARI ARANIYOR

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda saldırıyı Velat B. ile Ahmet İ. adlı kişilerin yaptığı tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma yapılırken, gözaltında bulunan 2’si kadın 3 kişi bugün işlemlerin ardından adliyeye gönderilecek.