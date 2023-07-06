Son dakika haberi İstanbul'da fabrika yangını!
İstanbul Esenyurt'ta askılık üreten 5 katlı bir fabrikanın 4.katında ve çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından dumanlar görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
Giriş: 06.07.2023 - 15:00
Esenyurt'ta çamaşır askılığı üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'ndeki çamaşır askılığı üretimi yapılan 5 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.