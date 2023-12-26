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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Kadıköy'de bina yıkımı sırasında 1 işçi enkaz altında kaldı - Güncel haberler

        İstanbul'da bina yıkımında panik!

        İstanbul Kadıköy'de bina yıkımı sırasında 1 işçi enkaz altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:37
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        İstanbul'da bina yıkımında panik!
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        Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan işçi kurtarıldı.

        AA'da yer alan habere göre Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta kontrollü yıkım çalışması yürütülen binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

        Çökme sonucu bir işçi enkaz altında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Enkaz altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Yaralı işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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