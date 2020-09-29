İHA

Araç devir işlemleri için 172 bin lirayla bankaya giden satıcı ve alıcının yaklaşık 70 bin lirası çalındı. Alıcı ve satıcı Bahçeşehir’de Süzer Bulvarı’nda bir bankaya gelerek parayı satıcının hesabına geçirmek için korona virüs önlemleri kapsamında sıraya girdi.

İHA'nın haberine göre, ikili sıradayken, para dolu çantayı fark eden 2 kişi, çantayı almaya çalıştı. İddiaya göre poşeti fark eden 2 kişi içinde 172 bin lira bulunan poşetten yaklaşık 70 bin lira çalarak kayıplara karıştı.

Hemen polis ekiplerine haber verildi. Ekipler kaçan 2 kişi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.