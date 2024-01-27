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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

        Son dakika haberi İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 21:57 Güncelleme: 27.01.2024 - 21:57
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        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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        İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan genel kargo gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan "SNP PAZAR" isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün olay yerine yönlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

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