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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı

        Son dakika haberi İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 16.00 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak açılmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:11
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        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde askıya alınan gemi trafiğinin yeniden başladığını duyurdu.

        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği dün saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gemi trafiğinin saat 16.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldığı belirtildi.

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