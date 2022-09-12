Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,1 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %47,3 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %47,3 oldu. Bu oran erkeklerde %64,6 iken kadınlarda %30,3 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,6 olarak gerçekleşti
İşgücü 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7, kadınlarda ise %34,9 oldu.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %19,1 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,2, kadınlarda ise %24,7 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Temmuz 2022
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,1 saat oldu
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Temmuz 2020-Temmuz 2022
Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,5 oldu
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,0 puan artarak %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,1 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,0 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Temmuz 2020-Temmuz 2022
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