İsrail, Filistinliler'in kampını hedef aldı: 40 ölü
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusunun UAD kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı hedef aldığı saldırıda 40 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.
Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AP
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.
Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi.
Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Fotoğraf: AA
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: BU BARBARLIĞI ACİLEN DURDURMAYA DAVET EDİYORUZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Refah’ta sivil halka yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, "İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz. Bu vahşete sessiz kalanlar işlenen suçlara ortak olarak tarihin kara sayfalarına geçecektir. İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."
Fotoğraf: AP
ADALET BAKANI TUNÇ: İSRAİL'İN TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ DAVRANDIĞININ EN BÜYÜK KANITI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını belirterek, "Yapılan bu hain ve kalleş saldırılar, İsrail'in bir devlet gibi değil terör örgütü gibi davrandığının en büyük kanıtıdır." ifadesini kullandı.
Tunç, sosyal medya hesabından, İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:
"İşgalci İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararını yok sayan İsrail'in, evlerinden edilen masum insanların kaldığı çadırlara saldırı düzenlemesi tek kelimeyle alçaklıktır. Yapılan bu hain ve kalleş saldırılar, İsrail'in bir devlet gibi değil terör örgütü gibi davrandığının en büyük kanıtıdır. İnsan haklarından bahseden ülkeler ve uluslararası mekanizmalar, işgalci İsrail'e karşı harekete geçmek için daha neyi beklemektedir? Daha kaç masum insan can vermelidir?"
Yaşananlara ses çıkarmayanlar ve görmezden gelenlerin, İsrail'in işlediği suçlara ortak olduğunu belirten Tunç, soykırım ve katliam yapan İsrail'in, hak ettiği cezayı alması gerektiğini, eninde sonunda da alacağını ifade etti.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: LANETLİYORUZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:
"İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar."
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.