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İsrail'in 48 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 322 artarak 14 bin 854'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854'e yükseldi.

Saldırılarda yüzde 75'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı da 36 bini aştı.

İsrail, Gazze'de Filistinli ailelere karşı 1400'den fazla katliam gerçekleştirdi.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi ise kayıp durumda.

*Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir.