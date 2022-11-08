İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Erdal Bahçıvan ile Adnan Dalgakıran seçime girdi. İSO'da Erdal Bahçıvan 74 oyla yeniden başkan seçildi, Dalgakıran 54 oyda kaldı.

Bahçıvan'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

İrfan Özhamaratlı, Kemal Akar, Cemal Keleş, Sultan Tepe, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı, Murat Çökmez.

Yönetim kurulu yedek üyeleri: Kenan Baytaş, Saadettin Kaşıkırık, Yalçın Çağlar, Suat Öztürk, Mehmet Şenocak, Aydın Aslandağ, Fuat Küçük, Adem Genç, Kerim Çolakoğlu ve Abdurrahman Uzun.