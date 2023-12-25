İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
Antalya'da, inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanık Yılmaz F. için istenen ceza belli oldu. Mağdur olduğunu öne süren sanık, "Yaptığım olaydan pişmanım. Bana hakaret etti. Zehra Hanım'ı öldürten dayısı Erol Bey'dir. Beni oraya çağırdı. 'Orada konuşalım' dedi. Erol Bey yine benimle görüşmedi. Zehra Hanım ile görüşmeye başladık. Ağır hakaretler etti" dedi
Antalya'da, Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki inşaat şirketine, 20 Mart'ta gelen Yılmaz F. (45), alacak meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası şirket sahibi Zehra Çatal'ı silahla öldürüp kaçmıştı.
KATİL 1 AY SONRA YAKALANDI
AA'da yer alan habere göre Yılmaz F. yaklaşık bir ay sonra Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanmıştı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz F., Zehra Çatal'ın anneannesi, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.
DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ
Söz verilen sanık Yılmaz F, senelerdir biriktirdiği parayı Zehra Çatal'ın kendisini dolandırarak aldığını iddia etti.
"YAPTIĞIM OLAYDAN PİŞMANIM"
Mağdur olduğunu öne süren sanık, "Yaptığım olaydan pişmanım. Bana hakaret etti. Zehra Hanım'ı öldürten dayısı Erol Bey'dir. Beni oraya çağırdı. 'Orada konuşalım' dedi. Erol Bey yine benimle görüşmedi. Zehra Hanım ile görüşmeye başladık. Ağır hakaretler etti" dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Cumhuriyet savcısı mütalaasında Yılmaz F'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Savcı ayrıca, sanığın "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan 3 yıla kadar hapisle de cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.