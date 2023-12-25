Antalya'da, Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki inşaat şirketine, 20 Mart'ta gelen Yılmaz F. (45), alacak meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası şirket sahibi Zehra Çatal'ı silahla öldürüp kaçmıştı.

"YAPTIĞIM OLAYDAN PİŞMANIM"

Mağdur olduğunu öne süren sanık, "Yaptığım olaydan pişmanım. Bana hakaret etti. Zehra Hanım'ı öldürten dayısı Erol Bey'dir. Beni oraya çağırdı. 'Orada konuşalım' dedi. Erol Bey yine benimle görüşmedi. Zehra Hanım ile görüşmeye başladık. Ağır hakaretler etti" dedi.