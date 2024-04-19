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        Haberler Dünya Son dakika: İran'ın Paris Büyükelçiliği'nde bomba paniği

        Son dakika haberi İran'ın Paris Büyükelçiliği'nde bomba paniği

        Fransa polisi, İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne bombalı bir kişinin girmeye çalıştığını açıkladı. Büyükelçiliğin bulunduğu sokak boşaltıldı. Bir saatin ardından saldırgan tutuklandı. Fransız polisi, saldırganı tutuklamasının ardından bomba taşımadığını, blöf yaptığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:14
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        İran'ın Paris Büyükelçiliği'nde bomba paniği
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        İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan İran Büyükelçiliği'ne el bombalı bir kişinin girmeye çalıştığı açıklandı.

        Fransız polisi büyükelçilik binasının çevresinin sararken, el bombalı kişinin kendini patlatma tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

        Paris halkına büyükelçiliğin bulunduğu sokaktan uzaklaşma çağrısı yapıldı.

        Polisin bir saat süren müdahalesinin ardından saldırgan tutuklanırken, saldırganın bomba veya herhangi bir patlayıcı madde taşımadığını açıkladı.

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