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Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yakalandı. 4 Aralık'ta yayınlanan kırmızı bültenin ardından 5 Aralık'ta gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamada operasyon hakkında bilgi verdi.

#İngiltere tarafından,

🟥İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun MONAGHAN İstanbul’da yapılan “KAFES -16” Operasyonuyla yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/F4p6HhfFGD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 6, 2023

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı yaralama ve yasa dışı silah/mühimmat bulundurma suçlarından İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Shaun Monaghan’ın İstanbul Fatih’te yaşadığı tespit edildi ve Kafes-16 operasyonuyla yakalandı.

Shaun Monaghan’ın elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere’de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edildi.

Monaghan'ın, 25 Ekim 2023 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı 4 Aralık'ta hakkında kırmızı bülten yayınladığı ve 5 Aralık'ta Fatih'te bir otelde yakalandığı açıklandı.

YERLİKAYA: ENSELERİNDEYİZ

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiçbirine göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz. Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri'ndeki kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz" dedi.