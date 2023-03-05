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Inter evinde zorlanmadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Inter, konuk ettiği Lecce'yi 2-0 yendi

Giriş: 05.03.2023 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Inter evinde zorlanmadı

Ligde zirveye oynayan takımlardan Inter, orta sıralardaki Lecce'yi Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

Mavi-siyahlı takım, 29. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Inter, ikinci yarının başında 53. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkaran golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca, Inter sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu arada, Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 78. dakikada yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Inter, bu akşamki galibiyetle puanını 50'ye çıkarttı ve 2. sırada yer aldı. Mavi-siyahlı takım, lider Napoli'nin puan kaybettiği haftadaki maçını kazanarak, puan farkını 15'e indirdi.

Öte yandan, Serie A'da bugün oynanan Spezia-Hellas Verona ve Sampdoria-Salernitana maçları 0-0 sona erdi.

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