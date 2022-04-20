İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama!

Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişinin yaralı olduğu bildirildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi.

Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "El yapımı patlayıcının uzaktan patlatıldığı düşülüyor. 1 şehidimiz 4 yaralımız var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.