Halk otobüsüne saldıracaktı! Terörist yakalandı

Kocaeli’de PKK/ PYD terör örgütü adına sansasyonel eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen H.Y. isimli yabancı uyruklu şüpheli; Kocaeli Istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakaladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/PYD’nin kentte eylem hazırlığı içerisinde olduğunun bilgisi üzerine, titiz bir çalışma başlattı. Terör ve istihbarat birimlerinden özel bir ekip oluşturularak, şehir merkezindeki tüm kamera görüntülerini inceledi.
Eylemcinin Kocaeli Belediyesi'ne ait halk otobüslerine yönelik saldırı arayışında olduğunun tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı ve örgüt mensubu 12 Nisan günü yapılan operasyonla yakalandı.
İFADESİNDE KABUL ETTİ
Şüpheli ifadesinde, "Suriye Rakka'da PKK/ PYD terör örgütü içerisindeki sorumlu örgüt mensuplarının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaştıklarını, Türkiye’de bulunduğu sürede kendi seçtiği yerlerin konumlarını ve araçların fotoğraflarını çekerek gönderilmesini, araçları yakmasını ve bu iş karşılığında para göndereceğini belirtmeleri üzerine Kocaeli Merkez Adnan Menderes Bulvarı civarındaki Halk otobüslerinin keşfini yaptığını ve keşif videosunu örgüt mensuplarına gönderdiğini" söyledi.
Şüpheli ayrıca "kendisine çekeceği her video karşılığında 1500 Dolar, yakacağı her araç içinse 5000 Dolar kazanacağının söylendiği, para teklifinin yalan olduğunu başta anlayamadığını, videoyu gönderdikten sonra gerçeği anladığında ve araç yakmayı reddettiğini, bunun üzerine terör örgütünün ailesini öldürmekle tehdit ettiğini” belirtti.
Şahsın bağlantılarına ilişkin çok yönlü soruşturma devam ediyor.
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