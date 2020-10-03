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İlkel teleferiğin halatına takıldı! Sonrası dehşet!

Rize'nin Güneysu ilçesinde, yörede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin halatına takılıp 25 metrelik yükseklikten düşen Özbekistan uyruklu Shakhnoza Yuldasheva (31),hayatını kaybetti. Uzmanlar, bölgede çay hasadı ile birlikte yük taşımada kullanılan ilkel teleferiklerin güvenlik açısında büyük tehlike oluşturduğunu belirtti

03.10.2020 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi! İlkel teleferiğin halatına takıldı! Sonrası dehşet!
DHA

Rize'nin Güneysu ilçesi Başköy köyünde önceki akşam topladığı çayları ilkel teleferikle taşımaya çalışan Özbekistan uyruklu 2 çocuk annesi Shakhnoza Yuldasheva (31),teleferiğe bağlı halata takıldı. Teleferiğin hareket etmesiyle halatın savurduğu Yuldasheva, yaklaşık 25 metrelik yamaçtan düşerek yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yuldasheva, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Shakhnoza Yuldasheva'nın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"KORKUYORUZ AMA KULLANMAYA MECBURUZ"

Başköy köyünde çay tarımı yapan Mustafa Kalender, "Teleferiksiz bu bölgede yaşam olmaz. Konya'da traktör nasıl bir tarım aracı ise bu bölgenin tarım aracı da teleferik. Hem tarım için kullanıyoruz hem de evlerimize yük taşımak için. Yolun olmadığı her noktada teleferik devreye giriyor. Teleferikle ilgili muhakkak bir denetim yapılmalı. Çalışmaya elverişli olup olmadığı kontrol edilmeli. Bu teleferikte yaşanan ilk kaza değil, bundan önce onlarcası yaşandı. Korkuyoruz ama kullanmaya mecburuz" dedi.

"İYİ KULLANMAYI BİLMEDİĞİ İÇİN DÜŞTÜ, DENETİM OLMALI"

Köylülerden Tayyip Peçe ise teleferiğin yeni kurulduğunu belirterek, "Bu sistem yeni takılmış buraya. O yüzden acemilik yaptı, bu da maalesef hayatına mal oldu" ifadesini kullandı. Turgut Derici de, "Çay yüklerken bu vahim olay yaşanıyor. Telin kontrolünü kaybederek fırlayıp 25 metreden yere düşüyor ve maalesef hayatını kaybediyor. Teleferikteki bu sistem çok yeni, iyi kullanmasını bilmediği için başına bu üzücü olay geldi. Artık bu tür üzücü olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Teleferiklerin denetlenmesi, kullanıcı kişilerin eğitilmesi gerekiyor" diye konuştu.

BÖLGEDE 25 BİN TELEFERİK VAR

Doğu Karadeniz Bölgesi´ndeki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaş çay hasadı sürüyor. Bölgenin dik ve engebeli yapısı nedeniyle vatandaşlar hasat ettikleri çayları ilkel teleferiklerle taşıyor. İlkel teleferiklerle ilgili rapor hazırlayan Rize Makine Mühendisleri Odası, sayıları Rize´de 10 bin, bölge genelinde ise 15 bine ulaşan ilkel teleferiklerin can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

"BİR STANDARDA KAVUŞTURULMALI"

Ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olan ilkel teleferiklerin gelişigüzel kullanıldığına dikkat çeken ve hiçbir mekanizmasının düzgün olmadığına yer verilen raporda teleferiklerin bir standarda kavuşturulması gerektiğine işaret edildi.

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