Son dakika haberi "İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı" iddiasına yanıt

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından iddialara yanıt verdi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamalar gerçek dışı olup, dezenformasyon amaçlıdır. Bahse konu şahıslardan Z.B’nin sabıkası olmayıp, vatandaşlık kazandıktan sonra 2024 yılında Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer almıştır. Kaldı ki bu kişi Adalet Bakanlığının personeli de değildir. Diğer şahıs B.H hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapanlar hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamalar gerçek dışı olup, dezenformasyon amaçlıdır.



Bahse konu şahıslardan Z.B’nin sabıkası olmayıp, vatandaşlık… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 30, 2024