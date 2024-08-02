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        Haberler Ekonomi Para İhracatta temmuz rekoru - Para Haberleri

        Son dakika haberi İhracatta temmuz rekoru

        Temmuz ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyon 512 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. İthalat ise temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7,9 oranında (2,6 milyar dolar) gerileyerek 29 milyar 747 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, yıllık bazda yüzde 42,3 düşüş ile 7,2 milyar dolara geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:54
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