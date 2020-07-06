İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütündeki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığının ikna çabaları sonucu bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısının 94’e yükseldiği bildirildi.