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31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimde İstanbul için tekrar aday olarak açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasını başlattı.

"İSTANBUL İÇİN TAM YOL İLERİ" Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, "İstanbul için tam yol ileri" sloganı kullanıldı. Toplantıda önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşma yaparken, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Özel konuşmasına Anayasa vurgusu yaparak başlarken, "Siz Anayasa'nın bir maddesini yok sayarsanız, başkasının başka maddeleri tartışmaya açmayı kabullenirsiniz. Birileri çıkıyor ve Anayasa'mızın bir maddesi için 'yoktur' diyor. Sebebi kendi kini, kan davası. Anayasa'nın 153'üncü maddesi hepimize Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu söylerken, 5 kişi o sayfayı yırttı attı" dedi. REKLAM Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater'e selamlarını ileten Özel, "Bu insanların kendisine darbe girişiminde bulunduğunu iddia ediyor. Bu insanlar kendi meslek örgütlerinin temsilcileri olarak Taksim Dayanışmasında yer aldılar. Bu insanlar Gezi yaşanırken dönemin başbakanıyla görüşmek istediler, AK Parti'nin yöneticileriyle görüştüler. Gezi'de bir kişinin burnu kanamasın diye mücadele ettiler. AVM yapılmadıysa, AKM AKM olarak duruyorsa arkadaşlarımız sayesinde oldu" dedi. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nde yaşanan olayları hatırlayan Özel, "Orada Gazi Mustafa Kemal'i pazarlık konusu yapmaya niyetleniyorlar" diye konuşu. "Bu ikiyüzlülüğe yeter diyoruz" diye sözlerini sürdüren Özel, "Biz hep beraber bu güzel ülkenin başka kurucu değerlerine, Cumhuriyet'in temel niteliklerine, Anayasa'ya, kentlerimize hep birlikte sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Özel, "Hepinizi 14 Ocak günü Ankara'da Cumhuriyetimize ve Anayasamıza sahip çıkma mitingimize bekliyoruz" dedi.

4 KAT HİZMET YAPILMIŞ İmamoğlu'nun 5 yıllık belediye başkanlığı dönemine değinen Özgür Özel, "Biz geldiğimizde 'israf etmeyeceğiz, hortumları keseceğiz, hizmeti 16 milyona yayacağız' demiştik. Biz hizmeti tabana, İstanbul'a, 16 milyona yayıp bir takım çıkar çevrelerinin İstanbul'un kanını emmesine mani olduk. İstanbul'a yapılan hizmet bir önceki döneme göre dolar bazında yarı fiyatında iki katına çıkmış. Yani bu 4 katlık bir fark" dedi. İMAMOĞLU: 31 MART'TA YENİDEN KAZANACAĞIZ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10'uncu yıl nutkundan atıf yaparak başladığı konuşmasında, "Daha çok işler yapmak azmindeyiz" dedi. İmamoğlu, "Her türlü engele rağmen az zamanda çok ve büyük işler başardık. Başardıklarımız bize güven ve cesaret veriyor. Bir kez daha İBB Başkanlığı Aday tanıtım toplantısı için karşınızdayım" diye konuştu. "31 Mart'ta İstanbul'u yeniden kazanacağız" diyen İmamoğlu, "Çünkü engellemeler karşı bağışıklık kazandık. Önümüze çıkarılan zorlukları ve engelleri aşa aşa ustalaştık. Başarıya nasıl ulaşacağımızı çok iyi biliyoruz. İstanbul 16 milyonun, İstanbul herkesin" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu, "5 yıl önce yola çıktığımızda İstanbul durmuştu, bezgindi, değişim istiyordu" derken, seçim tekrarı sürecini hatırlattı.

"İSRAF DÜZENİ İSTANBUL'U TARUMAR ETMİŞTİ" "Kesinlikle her şey çok güzel olmaya devam edecek" diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkanlık dönemimiz kolay olmadı. Bizden önceki yönetim hizmet üretmekten uzaklaşmıştı. İsraf düzeni İstanbul'un kaynaklarını tarumar etmişti. Metro projeleri stop etmişti. Kasasında sadece 6 milyon lira bırakılmış bir belediye. "25 YILLARINI, 4.5 YILI KIYASLIYORLAR" İBB'nin saatlik gideri bile değildi. Enflasyon, döviz kurları aldı başını gitti. Biz de İBB olarak fakirleştik. Yürüttüğümüz her işin maliyeti 4-5 kat arttı. İsrafı bitirdiğimiz için biz bu zor dönemde bile onların ürettiklerinin 2 katını, onları bütçesinin yarısına bitirdik. Taksi sorununu çözmemizi engellerken, 300 metrobüs satın almamız için 2 yıldır tek imza atmazken biz büyük işleri başarmaya devam ettik. 25 yıllarıyla bizim 4.5 yılı kıyaslıyorlar o yüzden çok kıskanıyorlar." CEKETİNİ ÇIKARDI Konuşması sırasında ceketini çıkarıp, gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, "Biz 6 Mayıs'ta çıkardığımız o ceketi hiç giymedik, Türkiye'de iktidar olana kadar hiç giymeyeceğiz" diye seslendi.