Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesindeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İzzettin Süğüt, dün gece, aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

AA'da yer alan habere göre olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel (74) bıçaklandı. İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batırın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

"HUZUREVİ MÜDÜRÜ ÖLDÜRDÜ, ONA SORUN"

Şüpheli Süğüt, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, bu sırada "Neden öldürdünüz?" diye soran gazetecilere, "Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun" yanıtını verdi. Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.