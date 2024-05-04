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        Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞETİN GÖRÜNTÜSÜ! Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak - Son haberler

        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!

        Antalya'da, 65 yaşındaki İzzettin Süğüt, kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda 73 yaşındaki Selçuk Goncegül ile 66 yaşındaki Ali Serdar Batır yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 74 yaşındaki Ahmet Özdemirel ise yaralandı. Tutuklanan Süğüt'ün, iki elinde iki bıçakla görüntüsü kameraya yansıdı. Süğüt adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusuna, "Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun" yanıtını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 09:15 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:32
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        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesindeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İzzettin Süğüt, dün gece, aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

        KORKUNÇ SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

        AA'da yer alan habere göre olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel (74) bıçaklandı. İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batırın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan İzzettin Süğüt, sabaha karşı ilçedeki Atatürk Caddesinde yürürken gözaltına alındı. Cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        HUZUREVİNDEN ÇIKIŞI İSTENMİŞ

        Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt'ün, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, olaydan önce huzurevinden çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

        "HUZUREVİ MÜDÜRÜ ÖLDÜRDÜ, ONA SORUN"

        Şüpheli Süğüt, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, bu sırada "Neden öldürdünüz?" diye soran gazetecilere, "Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun" yanıtını verdi. Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

        SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

        Saldırıda 73 yaşındaki Selçuk Goncegül hayatını kaybetti.
        Saldırıda 73 yaşındaki Selçuk Goncegül hayatını kaybetti.

        Öte yandan, Süğüt'ün olay anında huzurevindeki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, koridora iki elinde bıçakla çıkan zanlının, kendisine doğru gelen güvenlik görevlisini görüp peşinden gittiği, yere düşen görevlinin kalkıp kaçtığı görülüyor.

        66 yaşındaki Ali Serdar Batır yaşamını yitirdi.
        66 yaşındaki Ali Serdar Batır yaşamını yitirdi.

        Görüntülerde, şüphelinin huzurevinin merdivenlerinden inip kaçması da yer alıyor.

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        #Antalya
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