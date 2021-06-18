HDP iddianamesi için kabul istemi

Anayasa Mahkemesi Raportörü HDP iddianamesine ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı. Raportör iddianamenin kabulünü istedi. Bu aşamada partinin banka hesaplarına el konulması talebinin ise reddi talep edildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması talepli ikinci iddianamesine Anayasa Mahkemesi’ne 7 Haziran’da göndermişti. AYM Başkanı Zühtü Arslan iddianameye dair ilk inceleme raporunu hazırlamak üzere bir raportör görevlendirdi. O raportör iddianameye ilişkin ilk incelemesini tamamladı. İlk incelemeye ilişkin rapor, dün akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtıldı.
AYM Raportörü, ilk inceleme raporunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin temelli kapatılmasına dair iddianamesinin kabulünü istedi. Raporda bu aşamada HDP’nin mal varlığına tedbir konulması talebinin ise reddedilmesini istedi. Ayrıca iddianamenin savunmasının alınması için HDP’ye gönderilmesi talep etti.
Peki bu aşamadan sonra neler olacak? Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 21 Haziran Pazartesi günü toplanacak. HDP iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine dair kararını verecek. Yüksek Mahkeme’nin raportörün talebi doğrultusunda kabul kararı vermesi durumunda, HDP’nin kapatılmasına talepli yargılama resmen başlamış olacak. Mahkeme bu oturumunda, Yargıtay Başsavcılığı’nın HDP’nin banka hesaplarına tedbir konulması talebini de karara bağlayacak.
AYM’nin HDP iddianamesini kabul etmesi halinde; iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin belirlenen süre içerisnde ön savunmasını verecek. HDP Mahkeme tarafından belirlenen sürenin uzatılması için başvuru yapabilecek. Ön savunmanın alınmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak. Bu görüş de partiye gönderilecek. Daha sonra belirli bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.
Tüm bu aşamaların tamamlanmasının ardından raportör, bu kez davaya ilişkin esas görüşünü içeren raporunu hazırlayacak. Bu raporun da tamamlanmasının ardından gözler Başkan Zühtü Arslan’da olacak. Yüksek Mahkeme Başkan Arslan’ın belirleyeceği tarihte toplanacak. Ve HDP’nin kapatılması talebine dair nihai kararını verecek.
Kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla alınabilecek. AYM eylemlerinin ağırlığına göre, partinin temelli kapatılmasına karar verebileceği gibi hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına da hükmedebilecek. Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde, eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.
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