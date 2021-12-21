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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından ekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır." dedi.

FAHRETTİN ALTUN: YAPAY GÜNDEMLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Altun "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan;

#YineHaklıÇıktı

Çünkü o milletine hizmet için yola çıkmıştı, milleti de onu hiç yalnız bırakmadı.

Milletinden aldığı güç ve yetki ile; yine aynı aşkla milletine hizmet etmeye ve tüm mazlumların yanında olmaya devam edecek.

Yapay gündemler, spekülasyonlar ve algı operasyonları ile bizi durdurmayı başaramayacaksınız dedi;

#YineHaklıÇıktı

Ülkemizi ve milletimizi 2053 vizyonuyla düşünen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; milletimizin desteği ve duasıyla bundan sonra da haklı çıkmaya devam edecektir.

Güçlü ekonomiler, uzun vadeli planların ve gece gündüz demeden yapılan özverili çalışmaların sonunda gelişir.

Bu düsturla tüm manipülasyonlara rağmen istikrarlı bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan;

#YineHaklıÇıktı" dedi.