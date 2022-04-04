Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Josco Taıcang isimli yük gemisini kurtarmak için, Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."