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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Sınır kapısında 245 kg uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

X'ten açıklama yapan Bakan Bolat, uyuşturucu operasyonu için ekipleri tebrik etti.

Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, Habur Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonda 245 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Yine başarılı bir operasyona imza atan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum.



Ticaret Bakanlığı olarak illegal ticaret ve kaçakçılıkla mücadelemizi… pic.twitter.com/usZ8nhi7Ak — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 16, 2023

Bakan Bolat, "Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, Habur Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonda 245 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Yine başarılı bir operasyona imza atan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak illegal ticaret ve kaçakçılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yasadışı örgütlere ve teröre finansman sağlayan tüm girişimleri kökünden kurutacağız. Bu vesileyle, tüm dünya ülkelerini Teşkilatımızın örnek operasyonlarını dikkate almaya, ekonomileri ve toplum sağlığını tehdit eden, kanunlara aykırı faaliyetlerle topyekün mücadeleye davet ediyorum" dedi.