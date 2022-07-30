Güngören saldırısının faili etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul/Güngören saldırısının faillerinden PKK mensubu Rüstem Kod Nüsret Tebiş’i Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü PKK’nın 27 Temmuz 2008’de İstanbul/Güngören’de gerçekleştirdiği ve 18 kişinin ölümü, 154 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak kuzeyine kaçan Rüstem Kod Nüsret Tebiş’in geçtiğimiz aylarda Irak kuzeyinden Suriye alanına geçtiğini belirledi.
Suriye sahasında Nüsret Tebiş’in izini süren MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 km uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti.
Planlanan operasyon doğrultusunda harekete geçen MİT, Nüsret Tebiş’i etkisiz hale getirdi.
Güngören eyleminin faili olarak İstanbul/Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 1.258 yıl hapis cezası istemiyle firari sanık olarak aranan Rüstem Kod Nüsret Tebiş’in; PKK’ya 1995’de Siirt/Baykan’dan katıldığı, daha sonra siyasi alana geçerek, bir süre DEHAP’ın İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören eylemini gerçekleştirmesi sonrasında illegal yollardan Irak kuzeyine kaçtığı öğrenildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde 27 Temmuz 2008'de 10'ar dakika arayla meydana gelen iki ayrı patlamada biri hamile kadın 18 kişi ölmüş, 154 kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 9 kişi hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılmış ve yargılama sonunda 2 sanığa "devletin birliğini bozmaya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Bir sanık beraat etmiş, 6 sanık da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı.
Fotoğraf: AA
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