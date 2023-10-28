Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü

        Son dakika haberi Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü

        Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken iki binanın da hasar gördüğü öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Gençosman Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmaları sırasında çökme meydana geldi.

        HASAR OLUŞTU

        Çökme sırasında arkasındaki iki apartmanda da hasar oluştu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hasar oluşan binalarda enkaz altında kimsenin olup olmadığı yönünde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güngören
        #son dakika haberi
        #kentsel dönüşüm
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        İlk yarıda gol yok
        İlk yarıda gol yok
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk köyü
        Türkiye'nin ilk köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        Habertürk Anasayfa