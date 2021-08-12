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Güney Kore Merkez Bankası ile TCMB arasında 2.3 trilyon wonluk yani yaklaşık 17.5 milyar liralık swap anlaşması imzalandı.

Güney Kore Merkez Bankası'nın sitesinde yer alan duyuruya göre iki merkez bankasının yerel para birimleri değiş tokuşuna imkan sağlayan anlaşma hemen geçerli olacak ve 3 yıl boyunca sürecek.

Tarafların mutabık kalması halinde anlaşma süresi uzatılabilecek.

'HEDEF TİCARETİ ARTIRMAK'

Yapılan yazılı açıklamada ayrıca "Bu anlaşma karşılıklı ticareti swap finansmanlı ticaret sistemiyle artırmak ve iki ülkenin gelişimi için aralarındaki finansal işbirliğini genişletmek için imzalanmıştır. İki taraf da anlaşmanın kurumlar arası işbirliğini artırmasını beklemektedir" ifadeleri yer aldı.