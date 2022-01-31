Galatasaray ile anlaşmaya varan Bafetimbi Gomis'ten dikkat çekici paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Fransız golcüsü, kendisiyle ilgili "Gomis'i getirdik. Başardık!" açıklamasında bulunan şarkıcı Aleyna Tilki'ye cevap verdi.

Sarı-kırmızılılarla prensip anlaşmasına varan Gomis, genç şarkıcıya "Geri döndüğüme çok mutluyum! Şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!" cevabını verdi.

Gomis, Galatasaray forması giydiği dönemde gol müziği olarak Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısını kullanıyordu.

36 yaşındaki golcünün Galatasaray ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.