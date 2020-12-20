Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyüklerde Milli sporcumuz Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla şampiyona tarihinde büyük kadınlardaki ilk madalyamızı aldık. Avrupa ikincisi olan Milli sporcumuz yaptığı açıklamada, "Bu madalyamı tüm Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum. Bütün kadınlar çocuklarını cimnastik salonlarına getirsin diyorum" diye konuşu.

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