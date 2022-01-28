Trabzonspor, Gervinho'nun sözleşmesinin feshedildiğini ve sezonun sonundan itibaren geçerli yeni sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."