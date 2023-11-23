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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Gelin kaynanasının boğazını kesti! - Haberler

        Gelin kaynanasının boğazını kesti!

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde kahvaltı sırasında 28 yaşındaki gelin Merve Doğan ve kaynanası 70 yaşındaki Kezban Doğan arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Doğan, kayınvalidesini boğazını keserek öldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:53 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:03
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        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
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        Ankara'da olay, Polatlı ilçesi Basri Mahallesi Akan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Polatlı’da yaşayan Merve Doğan (28) ve Kezban Doğan (70) arasında kahvaltı sırasında tartışma çıktı. Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Kezban Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri gelin Merve Doğan’ı gözaltına aldı.

        "DARP ETTİKTEN SONRA BIÇAKLAMIŞ"

        Komşu Azize Keskin ise yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyledi. Gelin ve kaynananın 1 yıl önce taşındığını belirten Keskin, “Ben hiç kavgalarına şahit olmadım. Evimde otururken bir ambulans geldi. Komşuma bir şey oldu sandım. Ona doğru gittiğimde komşumun vefat ettiğini duydum. Gelini komşumu darp ettikten sonra boğazından bıçaklamış, benim bildiğim gelin gençti ve 2 çocukları vardı. İlkokula gidiyorlardı çocukları, kocası işteyken bu olay yaşanmış” ifadelerini kullandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #ankara
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