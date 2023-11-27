REKLAM advertisement1

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarına 24 Kasım'da uygulamaya giren "insani ara" ara verilmişti. İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşıya göre "insani ara"nın yarın bitmesi beklenirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Gazze'deki insani ara uzatılması için çağrı yapıyorum" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamasında, "Gazze'deki insani ara uzatılması için çağrı yapıyorum" dedi.

Diğer yandan Reuters'ın aktardığı haberde, Katar, Mısır, ABD ve Avrupa Birliği'nin "insani ara" için verilen sürenin uzatılması yönünde çalıştığı belirtildi.

Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı? Haberi Görüntüle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıklamıştı.

Öte yandan Hamas da, akşam saatlerinde daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen "insani arayı" uzatmaya çalıştıklarını açıklamıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.