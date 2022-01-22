Son dakika haberleri: Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı! Sedef Kabaş ne dedi ve neden tutuklandı?

HABERTURK.COM / AA

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan sulh ceza mahkemesine sevk edilen Sedef Kabaş tutuklandı.

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ı gözaltına alınmıştı.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN TUTUKLANDI"

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sedef Kabaş, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kabaş, çıkarıldığı savcılıkça ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle Çağlayan Adliyesi'nde sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kabaş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: SÖZÜN ORJİNALİNİ DE DEĞİŞTİREREK SARF ETTİM

DHA'nın haberine göre Sedef Kabaş Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkemede Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz müvekkilinin ifadesine katıldığını belirterek, “Sedef Kabaş'ın kaçma ihtimali yok, delil karartma ihtimali yok, delillerde toplanmış. İnfial uyandırma gibi bir şey de söz konusu değildir. Mahkemenin doğru karar vereceğine inanıyorum. Müvekkilim sabit ikametgah sahibidir, serbest bırakılmasını talep ediyoruz. akimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol kararı verilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

Kabaş'ın sözlerine tepkiler sürüyor.

ŞENTOP: HAKARET ÖZGÜRLÜK DEĞİLDİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sedef Kabaş'ın sözleriyle ilgili olarak, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu: Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez.

ALTUN: ARSIZLIK, AHLAKSIZLIK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı olduğunu vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur."

Nurettin Topçu'nun "Ahlak meselesinin merkezine sorumluluk kavramını koymak gerekir." sözünü anımsatan Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz. Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde marjinal bir kesim günden güne radikalleşiyor, radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçiriyor. Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip, gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz."

Siyasetin millete dönerek, gazeteciliğin haber üreterek yapılacağına işaret eden Altun, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum."

KALIN: HADSİZLERE İNAT

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek."

BAHÇELİ: FAŞİZAN SÖZLERİ KINIYORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Elbette kötü söz bumerang gibidir, eninde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahlaken de mahkûm edecektir. Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur. Demokrasi saygı ve tahammül sistemidir. Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum.

ÇELİK: AŞAĞILIK SÖZLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap, millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da "Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek." açıklamasını paylaştı.

SOYLU: EDEPSİZ LAFLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şems-i Tebrizi'nın "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir" sözüne atıfta bulunarak, "Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz" açıklamasında bulundu.

GÜL: VİCDAN VE ADALET ÖNÜNDE

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

KURTULMUŞ: GERÇEK BİR PROVOKASYON

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir.

Akl-ı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur.

Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerine yer verdi...

KILIÇDAROĞLU: DEYİM PAYLAŞTI DİYE BASKIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Kabaş'ın tutuklanmasına varan süreci eleştirdi. CHP lideri, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir."

AKŞENER: ŞİİRDEN HAPSE GİREN DÜNÜN MAĞDURLARI...

İYİ Parti Genel Başkanu Meral Akşener de Sedef Kabş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Akşener, "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek. #Sedefkabasyalnızdeğildir" ifadelerini kullandı.