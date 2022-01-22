Londra'da doğan Sedef Kabaş Özel Dost Lisesi ve 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Fulbright Bursu ile okuduğu Boston Üniversitesinde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.



Atlanta CNN International'da çalışan ilk Türk gazetecidir. NTV, ATV, TV 8, SKY Türk gibi çeşitli TV kanallarında programlar hazırlamıştır. 90'larda sunduğu Portreler programına: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar gibi birçok farklı alanda ünlü konuklar ağırlamıştır. TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp sundu. Bir süre uzak kaldığı televizyonlara Halk TV ve Tele 1 kanallarındaki çeşitli programlarda yorumculuk yaparak döndü. Son olarak ise Youtube'da açtığı kişisel kanalında gündeme ilişkin yayınlar yapıyordu.