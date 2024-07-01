Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar görülen, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 101 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

AA'da yer alan habere göre Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanıkların son sözleri alındı.

Mahkeme Başkanı, Erman Ekici'ye söz vermeden önce avukatının mazeret dilekçesi sunduğu, yasal anlamda kendisine Ankara Barosu tarafından avukat atandığı bilgisini verdi.

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Bunun üzerine sanık Erman Ekici, "Baro avukatı ne yapabilir bilmiyorum. 9 yıldır süregelen bir duruşmayı 9 dakikada anlamasını bekliyoruz ve bu karar duruşması, avukatımı beklememiz mümkün değil mi?" dedi.

Mahkeme Başkanı, Ekici'ye, avukatının mahkemeye İstanbul'da olduğunu belirten mazeret dilekçesi yolladığını, talepte bulunması halinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak davaya katılmasını sağlayabileceklerini fakat böyle bir talepte bulunmadığını ve davayı uzatmaya yönelik hareket ettiğini söyledi.

Ekici, bunu kabul ederek şu beyanda bulundu: "O gün savcı bey benim Ebu Talha olduğum çıkarımını nasıl yapmış olabilir? Ebu Talha'nın Konstantiniyye'de İslam Tarihi dersleri verdiği söyleniyor fakat ben evimden tutuklandım. Biz kurban seçildik. Yakup Şahin'in ifadelerinden yola çıkılarak bir iddianame hazırlandı. Şahin'in ifadelerinde hiçbir yerde benim adım geçmiyor. Ama savcılık ne hikmetse 6-7 ay sonra beni ekliyor. 'Erman Ekici, Ebu Talha'dır' deniyor. Mehmet Fatih Alıcı ve Murat Dayan serbestken biz neden cezaevindeyiz? Ben kurban olduğumu bilmesem bu savunmaları yapmam. İlerde vicdanlı bir insan çıkar da bu çocukların beyanlarını okuyayım derse ancak öyle aklanırız. Ben artık tahliyemi talep ediyorum. Eğer uygun görmüyorsanız ev hapsi verin."

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Ankara Barosu tarafından Ekici'ye atanan avukat ise müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme Başkanı, Hacı Ali Durmaz'ın SEGBİS konferansından izinsiz ayrıldığını belirterek son sözünün alınmayacağını söyledi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek mahkemeden beraat talebinde bulundu. Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar yönünden dosyayı ayırdı.

Heyet, sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdülmuttalip Demir ve Metin Akaltın'ı, maktul Mustafa Budak'a karşı silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Erman Ekici'ye, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ekici, 101 kişiye yönelik "silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli öldürme" suçundan 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.