Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in transferini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Bafetimbi Gomis!" ifadeleri kullanıldı.

36 yaşındaki futbolcu daha önce Galatasaray'da 42 maça çıktı ve 32 gol kaydetti. Gomis ayrıca Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda da gol kralı olmuştu.

Galatasaray'dan sonra oynadığı Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıkan Fransız futbolcu 108 gol kaydetti.