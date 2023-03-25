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Son dakika haberi Galatasaray'ın borcu açıklandı!

Galatasaray'ın, 31 Aralık 2022 itibarıyla borcunun 4 milyar 633 milyon lira olduğu açıklandı

Giriş: 25.03.2023 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Galatasaray'ın borcu açıklandı!
AA

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla borcunun 4 milyar 633 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında yönetim ile denetim kurulu, mali raporlarla ilgili sunum yaptı.

Yapılan sunumlarda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olduğu belirtildi.

Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 lira olduğu aktarıldı.

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