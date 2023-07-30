REKLAM advertisement1

Galatasaray, Mauro Icardi transferinin mali detaylarını da duyurdu. Geçen günlerde İstanbul'a ailesiyle gelen Arjantinli yıldız için PSG'ye 10 milyon Euro'luk bonservis bedelinin dört sezona yayılmış taksitlerle ödeneceği, üç yıllık anlaşma sağlanan oyuncuya ise her sezon için 6 milyon Euro yıllık ücret verileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların açıklaması şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."