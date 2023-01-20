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Galatasaray'da başkan Burak Elmas döneminde göreve getirilen Domenec Torrent'in sözleşmesi Dursun Özbek yönetiminin göreve gelmesiyle feshedilmişti. İspanyol teknik adam ve ekibi, bunun üzerine haksız fesih iddiasıyla FIFA nezdinde sarı-kırmızılı kulübe dava açmıştı.

Lig Radyo'nun haberine göre; sarı-kırmızılı kulübün davayı kaybettiği iddia edilirken, İspanyol hoca ve 4 yardımcısına toplam 2 milyon 634 bin euro tazminat ödeneceği öne sürüldü.

G.SARAY: CAS SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün dünkü KAP açıklamasında, Torrent ve yardımcılarıyla ilgili davada CAS sürecinin devam ettiği belirtilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634.000,00 Avro’nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık %5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir.”

Bu arada Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk de konuyla ilgili olarak, "Böyle bir şey yok. Biz 4 yardımcısı ile beraber dava açtık. Dava devam ediyor. Belki bu dava 1.5-2 yıl daha sürebilir. Kaybedilmiş bir dava yok. Biz zaten bu tür şeyleri KAP'ta açıklıyoruz." dedi.

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